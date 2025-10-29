Полицията в Русе продължава да прекалява, за което ще се погрижа да плаща обезщетения", заяви Методи Лалов. Адвокатът припомни, че момчето вече води дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата в търсене на обезщетение за незаконно задържане под стража. Този процес е насрочен за края на ноември.Психологическа експертиза за увлечение тепърва предстоиМеждувременно следовател от Велико Търново, където вече се води досъдебното производство, разпореди на момчето да се яви във Велико Търново за съдебно-психологична и психиатрична експертиза. Експертизата трябва да установи дали е налице увлечение или лекомислие на непълнолетния.Наказателният кодекс предвижда възможност прокурорът да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъдебно производство спрямо непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност. Съдът може да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки, предаде Dunavmost."Няма отговор на въпроса защо чак тепърва ще се прави тази ключова експертиза", коментира Методи Лалов. Адвокатът постави въпроса защо младежът трябва да пътува до Велико Търново, вместо вещите лица да отидат при него."Това ли е правосъдието, което мисли за интересите на детето, както повелява националното и международно законодателство? Подобни действия показват системно неглижиране на нуждите на непълнолетните и поставят под въпрос ефективността и етиката на следствието", написа Лалов във Фейсбук.Разследването се води за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда. То беше образувано на 4 септември 2025 година. Обвинения освен Станислав А. имат още трима младежи. Пострадали са двама души – Николай Кожухаров и негов приятел.Първоначално Окръжният съд в Русе определи постоянен арест за младежите, обвинени заради инцидента, включително и на 15-годишния Станислав А. Апелативният съд във Велико Търново обаче пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая".След преместване на делото във Велико Търново, по искане на защитата, мярката на непълнолетния беше променена от прокуратурата в най-леката – "надзор на родителите".На какъв етап е разследването понастоящем, новини от прокуратурата няма. Не е известно да е готова и експертизата, която ще определи какви са телесните повреди на главен комисар Кожухаров.