Международният ден за борба с рака на гърдата ще бъде отбелязан в Русе
На 19 октомври (неделя) от 11:00 ч. ви очакваме в Мол Русе (пред магазин EDEA), за да станем част от инициативата "Розова светлина“, съобщават организаторите Интеракт клуб Русе.
"Целта ни е да повишим осведомеността за ранната диагностика и превенцията на рака на гърдата, защото информираността спасява животи", пишат още те.
На място ще можете да получите полезна информация, розови лентички – символ на съпричастност, както и да направите дарение в подкрепа на Фондация "Една от 8“.
Очаква ви и среща с лекар, към когото можете да се обърнете за съвети и информация.
Заедно сме по-силни.
Нека бъдем добри и подадем ръка!
