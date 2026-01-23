Международният турнир "Дунавски стрели" събира над 130 стрелци в зала "Арена Русе"
Турнирът се организира от Спортен клуб "Джамбо-2006" със съдействието на Община Русе и е сред значимите международни прояви в календара на атрактивния спорт. Очаква се официален гост на събитието да бъде президентът на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков.
Състезателната програма на 24 януари започва в 9 ч. с официалното откриване, последвано от прострелка и квалификации в две сесии. В рамките на деня ще се проведат квалификационните кръгове, елиминациите, както и финалите при смесените отбори и отборните дисциплини, с последващо награждаване на категориите без елиминации и на отборните формати.
На 25 януари състезанието продължава от 9 ч. с елиминации и финали във всички дивизии и възрастови групи, като официалното награждаване и закриване на турнира е предвидено за 12:30 ч.
В индивидуалното класиране призьорите от първо до трето място във всички категории ще получат медали и предметни награди, а в отборното класиране – медали за първо, второ и трето място.
Организаторите подчертават и дългосрочния ангажимент към развитието на млади таланти в спорта. В тази връзка СК "Джамбо-2006" продължава набирането на състезатели на възраст от 10 до 13 години за попълване на детските гарнитури и насърчаване на интереса към стрелбата с лък сред подрастващите.
