На 24 и 25 януари в зала "Арена Русе" ще се проведе Международният турнир по стрелба с лък на закрито "Дунавски стрели", който ще събере над 130 състезатели от България и чужбина. Надпреварата обхваща възрастовите групи мъже и жени, под 21 години, под 18 години и 50+, както и индивидуални, смесени отборни и отборни формати. Участниците ще се състезават в категориите олимпийски стил, компаунд, гол лък и традиционен лък.Турнирът се организира от Спортен клуб "Джамбо-2006" със съдействието на Община Русе и е сред значимите международни прояви в календара на атрактивния спорт. Очаква се официален гост на събитието да бъде президентът на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков.Състезателната програма на 24 януари започва в 9 ч. с официалното откриване, последвано от прострелка и квалификации в две сесии. В рамките на деня ще се проведат квалификационните кръгове, елиминациите, както и финалите при смесените отбори и отборните дисциплини, с последващо награждаване на категориите без елиминации и на отборните формати.На 25 януари състезанието продължава от 9 ч. с елиминации и финали във всички дивизии и възрастови групи, като официалното награждаване и закриване на турнира е предвидено за 12:30 ч.В индивидуалното класиране призьорите от първо до трето място във всички категории ще получат медали и предметни награди, а в отборното класиране – медали за първо, второ и трето място.Организаторите подчертават и дългосрочния ангажимент към развитието на млади таланти в спорта. В тази връзка СК "Джамбо-2006" продължава набирането на състезатели на възраст от 10 до 13 години за попълване на детските гарнитури и насърчаване на интереса към стрелбата с лък сред подрастващите.