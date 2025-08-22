ЗАРЕЖДАНЕ...
|Михаела Филева, Deep Zone Project и още изненади ще зарадват русенци на Празника на торта "Гараш"
Празникът ще започне в 10 ч. на сцената до Съдебната палата, когато кметът Пенчо Милков ще открие събитието, съобщават от Община Русе. След официалната част, ще стартира дългоочакваният конкурс за домашно приготвена торта "Гараш“, за който тази година се записаха рекорден брой участници. Те ще покажат своите умения в двете надпревари – за класическа рецепта на шоколадовия десерт и за нетрадиционен прочит при приготвяне на тортата.
В същото време Академия "Деца шампиони“ ще проведе пред сградата на Община Русе състезания за най-малките русенчета и техните родители. В 11 ч. от Паметника на свободата ще тръгне първата от общо 3 туристически безплатни обиколки с екскурзовод. Следващите часове за разглеждане на Русе и неговите забележителности са 14 и 17 ч.
В 12 ч. ще започне детският мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров. Децата ще могат сами да приготвят торта "Гараш“ под ръководството на професионалния екип и ще получат дипломи и сладки изненади. Веселото събитие ще се проведе на Ларгото пред Операта и ще продължи до 14:30 ч. Известният и в Англия сладкар ще направи кулинарна демонстрация на хапки "Гараш“ по собствена рецепта, от които ще могат да опитат и присъстващите. Събитието ще се състои от 16:30 до 18 ч. на сцената до Съдебната палата.
През целия ден русенци и гостите на града ще имат възможността безплатно да си направят клипове или снимки за спомен от празника в специалната фотобудка "360 Selfie Moments“, която ще бъде разположена пред Паметника на свободата.
Екипът на Русенската художествена галерия е подготвил работилница за малки и големи "Рисуваме торта в небето“, в която желаещите ще рисуват, вдъхновени от едноименната творба на Джани Родари. Уъркшопът ще се проведе на специално обособена шатра срещу Съдебната палата в часовия диапазон от 14 до 16 ч.
Братът на шеф Александров – популярният актьор Владо Карамазов, също ще стане част от Празника на торта "Гараш“. Той ще бъде водещ на кулинарния конкурс, а желаещите да се срещнат и снимат с него ще могат да го направят на специално обособен кът пред Паметника на свободата от 12:30 до 14 ч.
Популярната сладкарка и русенка Дария Русанова ще проведе с желаещите открит мастър клас по приготвяне на шоколадови бонбони в 14:30 ч. на сцената до Съдебната палата. Тя заедно със своя колега шеф Александров ще журират станалия традиция кулинарен конкурс.
И тази година партньори на Празника на торта "Гараш“ са ресторант "Crazy fish“ и ПГ по туризъм "Иван П. Павлов“. Екипът на популярното заведение ще направи кулинарна демонстрация в 16 ч. на сцената до Съдебната палата. Възпитаниците на русенското училище пък ще предложат забавления за най-малките - детска дискотека и прожекция с анимация "Old is Gold“ в 18 ч. на откритата сцена пред Община Русе.
Кулминацията на сладкия празник ще започне в 19:30 ч. с концерта на Михаела Филева. Младата певица ще изпълни своите хитове пред Община Русе. В 20:30 ч. на сцената ще се качат "Deep Zone Project“, които ще зарадват почитателите си със свои изпълнения.
Четвъртото издание на Празника на торта "Гараш“ ще завърши с впечатляващото лазерно шоу на Анди Фолкнър, под въздействащ музикален съпровод, проектирано специално за събитието. Русенци и гости на града ще могат да наблюдават светлинната магия от 22 ч. на пл. "Свобода“.
