Михаил Белчев представи автобиографичната си книга със спектакъл в Русе
©
Развълнуваният творец сподели поетични и житейски спомени за срещи с хора, до които се е докоснал по пътя си. "Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения - на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга", сподели той.
В началото на събитието заместник-кметът Енчо Енчев връчи на госта поздравителен адрес и плакет от името на кмета на община Русе Пенчо Милков.
"През десетилетията на Вашата музикална и литературна кариера Вие сте доказали, че изкуството има силата да обединява, да докосва сърцата и да оставя незабравими впечатления в душите на поколенията. Песните и поезията Ви са част от културния ни хоризонт и носят послания за обич, достойнство, родолюбие и човечност“, се посочва в поздравителния адрес. "Поет, певец, композитор, режисьор, сценарист – животът е повикал Михаил Белчев, за да може неговото творчество да се превърне в ярка звезда на културния ни хоризонт вече няколко десетилетия“, посочи от своя страна в приветствието си зам.-кметът.
В изпълнение на известния бард и неговата съпруга и муза - актрисата и певица Кристина Белчева, прозвучаха някои от най-емблематичните песни "Не остарявай, любов“, "Булевардът“, "В полумрака на спомена“, с които са израснали поколения българи.
"Ти ме повика, живот“ е първата официална автобиография на Михаил Белчев, написана в съавторство с Албена Атанасова.
Община Русе организира събитието с подкрепата на издателство "Софтпрес“ и книжарница "Букварче“.
Още от категорията
/
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "Завръщането" с Рейф Файнс и Жулиет Бинош
18:36
Драгомир Драганов: Днешните будители са всички, които вярват, че бъдещето не се чака, а се изгражда
01.11
Пенчо Милков: Важно е да спрем в забързаното време и да си припомним кои сме и какво ни е завещано
01.11
Слънчева събота в Русе
01.11
Община Русе, М-Газ и SOCAR откриха в с. Червена вода втори обект от проекта за хибридна газификация
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
През Дунавската равнина ще премине студен атмосферен фронт
19:06 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.