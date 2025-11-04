Емоционален и вдъхновяващ – така ще бъде запомнен музикално-поетичният спектакъл, по време на който беше представена автобиографичната книга на Михаил Белчев "Ти ме повика, живот“, предаде Община Русе.В зала "Слави Шкаров“ на Доходно здание в Русе един от най-изявените български творци, превърнал се в институция в българската култура, се срещна с русенската публика, която го посрещна на крака с бурни аплодисменти и признание към големия му талант.В началото на събитието заместник-кметът Енчо Енчев връчи на госта поздравителен адрес и плакет от името на кмета на община Русе Пенчо Милков. "През десетилетията на Вашата музикална и литературна кариера Вие сте доказали, че изкуството има силата да обединява, да докосва сърцата и да оставя незабравими впечатления в душите на поколенията. Песните и поезията Ви са част от културния ни хоризонт и носят послания за обич, достойнство, родолюбие и човечност“, се посочва в поздравителния адрес. "Поет, певец, композитор, режисьор, сценарист – животът е повикал Михаил Белчев, за да може неговото творчество да се превърне в ярка звезда на културния ни хоризонт вече няколко десетилетия“, посочи от своя страна в приветствието си зам.-кметът.В изпълнение на известния бард и неговата съпруга и муза - актрисата и певица Кристина Белчева, прозвучаха някои от най-емблематичните песни "Не остарявай, любов“, "Булевардът“, "В полумрака на спомена“, с които са израснали поколения българи.Развълнуваният творец сподели поетични и житейски спомени за срещи с хора, до които се е докоснал по пътя си. "Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения - на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга", сподели той."Ти ме повика, живот“ е първата официална автобиография на Михаил Белчев, написана в съавторство с Албена Атанасова.Община Русе организира събитието с подкрепата на издателство "Софтпрес“ и книжарница "Букварче“.