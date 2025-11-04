Михаил Белчев събра почитатели на българската песен и поезия в Доходното здание в Русе
© Община Русе
В зала "Слави Шкаров“ на Доходно здание в Русе един от най-изявените български творци, превърнал се в институция в българската култура, се срещна с русенската публика, която го посрещна на крака с бурни аплодисменти и признание към големия му талант.
В началото на събитието заместник-кметът Енчо Енчев връчи на госта поздравителен адрес и плакет от името на кмета на община Русе Пенчо Милков. "През десетилетията на Вашата музикална и литературна кариера Вие сте доказали, че изкуството има силата да обединява, да докосва сърцата и да оставя незабравими впечатления в душите на поколенията. Песните и поезията Ви са част от културния ни хоризонт и носят послания за обич, достойнство, родолюбие и човечност“, се посочва в поздравителния адрес. "Поет, певец, композитор, режисьор, сценарист – животът е повикал Михаил Белчев, за да може неговото творчество да се превърне в ярка звезда на културния ни хоризонт вече няколко десетилетия“, посочи от своя страна в приветствието си зам.-кметът.
В изпълнение на известния бард и неговата съпруга и муза - актрисата и певица Кристина Белчева, прозвучаха някои от най-емблематичните песни "Не остарявай, любов“, "Булевардът“, "В полумрака на спомена“, с които са израснали поколения българи.
Развълнуваният творец сподели поетични и житейски спомени за срещи с хора, до които се е докоснал по пътя си. "Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения - на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга", сподели той.
"Ти ме повика, живот“ е първата официална автобиография на Михаил Белчев, написана в съавторство с Албена Атанасова.
Община Русе организира събитието с подкрепата на издателство "Софтпрес“ и книжарница "Букварче“.
Още от категорията
/
Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града
14:09
Русе се включва в кампанията "Бъди смел, бъди добър!" на Държавната агенция за закрила на детето
27.10
R.S. Riverman group представя новия си албум "Eternal Synergy" – музикално пътешествие през сезоните на духа
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
През Дунавската равнина ще премине студен атмосферен фронт
19:06 / 03.11.2025
АПИ предлага алтернативни маршрути заради затварянето "Дунав мост...
17:51 / 03.11.2025
На 11 сигнала е реагирала пожарната в Русе само за уикенда
15:22 / 03.11.2025
Трима заловени да шофират под влиянието на дрога в Русе този уике...
15:03 / 03.11.2025
Пенчо Милков награди вицешампиона от Европейското по щанги
14:35 / 03.11.2025
Тежка катастрофа с жертва в Русенско
14:08 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.