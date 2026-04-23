Микропластмасата в Дунав се е превърнала в своеобразен инвазивен вид, който агресивно атакува и превзема живота в реката. Това е заключението от разследването, което направиха журналистите от БНТ - Милен Атанасов и Биляна Бонева, заедно с колегите им от румънската обществена телевизия TVR Алина Саланти и Ана-Мария Станку. От рибарските мрежи до лабораториите - те търсиха отговори на въпроса какво се случва с рибите в Дунав, докато повърхностните води от долното течение на реката всеки ден изливат над 4 тона плаваща пластмаса в Черно море. Пълният материал на БНТ вижте тук.

Първата част от разследването отвежда журналистите в лабораториите на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", в района на румънския град Галац в началото на Дунавската делта и в Института за морски изследвания "Григоре Антипа" в град Констанца край Черно море. С помощта на учени и хора, които добре познават различни участъци по долното течение на Дунав, журналистическият разказ разкрива как видимите и най-вече микроскопичните пластмасови частици се прокрадват в хранителната верига на водните организми, как достигат до тяхното потомство и как застрашават дори хората - онези, които са причина пластмасовите отпадъци да попадат в реката, а оттам - и в морето.

Коремът на мряната се е белнал под лъчите на слънцето, които се смесват с осветлението в една от лабораториите на катедра "Биология" във Факултета по природни науки на Шуменския университет. Рибата е чудесен представител на своя вид barbus barbus - едър екземпляр с тегло около 2 килограма. Уловена е в река Дунав край Белене и едва ли някога си е представяла, че ще бъде замразена и пренесена на разстояние 200 километра в източна посока, чак до университета в град Шумен.

"Ние тук имаме техника, ноу-хау и развита технология за изследване на микропластмасите в околната среда и в организмите. И така се роди съвсем естествено идеята да видим натоварването на дунавските обитатели с микропластмаси", обяснява проф. Николай Начев, който преподава "Екология и екологичен мониторинг" в Шуменския университет.

Впечатляващо е как професорът говори за замърсяването с пластмасови частици като за "зараза". Признава, че проблемът го потиска и тревожи. Но и разпалва научното му любопитство.

"Понеже темата за заразяването с микропластмаси е изключително актуална и изключително важна в момента, тепърва тече така нареченото първично натрупване на данни. Дунав и долното течение на Дунав, част от което е и нашето крайбрежие, е много важно и много ключово от екологична гледна точка, тъй като явно тук се събират отпадъци от Централна и Източна Европа", разказва професорът.

Докато разсъждаваме над думите му за нерадостната екологична съдба на река Дунав, наблюдаваме с известно неудобство бялата мряна, която скоро ще се превърне в донор на тъкани в името на науката. Тази нейна жертва ще добави ценни данни към познанието за взаимодействието на плаващата пластмаса с речните обитатели. А този контакт е непрекъснат и все по-интензивен. Годишно река Дунав излива в Черно море стотици тонове пластмаса. И това са само предполагаемите видими количества, на база не особено изчерпателен мониторинг. Почти незабележимата за човешкото око микропластмаса също се носи по течението, утаява се, натрупва се и оставя своя отпечатък.

"Вземат се по три проби от всяка част на рибата. Три от кожа, три от хриле, три от чревен тракт и три от хайвер", пояснява професор Цветеслава Иванова, декан на Факултета по природни науки.

Екип от три млади асистентки сръчно снове между масите със стъкленици и епруветки, докато нашият телевизионен екип наблюдава и заснема процеса отстрани, на почтително разстояние. Причините са две - да не се изпречим непохватно на пътя на науката и да не замърсим взетите проби. Възможно е миниатюрни влакна от дрехите ни да се вдигнат във въздуха и да попаднат в паничките или филтрите, през които минава изследваният материал. Познания, точна ръка и търпение са нужни, за да се стигне до крайните резултати от лабораторните изследвания. Процесът отнема дни, а ние не искаме той да бъде повтарян заради някаква си привнесена от нас нишка. Затова спазваме изискванията за стерилност и проследяваме с поглед обработката на взетите тъкани и прибирането на рибата обратно в хладилната камера. Ще минат два дни преди изсушеният материал върху филтъра да ни разкрие миниатюрната картина на един голям проблем - проникването на пластмасата в организма на речните риби.

МОМЕНТЪТ НА ИСТИНАТА - СТЕРЕОМИКРОСКОПЪТ НЕ ЛЪЖЕ

"В момента виждате нишки с неправилна форма. Сега доцент Ибрямова ще ги измери и ще ни покаже техния размер. Този софтуер дава възможност да правим това в реално време", разяснява ни професор Иванова.

Надвесили сме се над екрана на лаптопа, който предава изображение от стереомикроскоп на всяка част от пробата, взета от месото на бялата мряна преди два дни. Доцент Ибрямова внимателно обследва различните зони от филтъра с тъканта. За съжаление приятна изненада няма. При всяко преместване обективът на микроскопа показва наличие на пластмасови частици. Наистина прилича на зараза с нещо, което наподобява вируси и бактерии. Нещо, на което не му е там мястото.

Професор Иванова е свикнала с тази гледка. Разказва ни, че при изследванията в нейната катедра на морски миди и на риби от Черно море и водоеми в страната почти не се срещат проби без наличие на пластмасови частици. Има ги навсякъде - и в хрилете, и в кожата, че дори и в хайвера на женските риби. Най-много са натрупаните в чревния тракт. По-малко са в месото. Но нашето наблюдение показва, че ги има и там. В случая тези на екрана пред нас са с различни форми и размери. Нишковидните достигат дължина от 0,978 милиметра, а другите с неправилен контур изискват по-различен подход - измерване на ширина и дължина. Всяка частица под милиметър до 20 микрометра е класифицирана като микропластмаса, пояснява проф. Иванова. Частиците под 20 микрометра са нанопластмаса, която също попада в живите организми.

Деканът на катедра природни науки обобщава нерадостната картина: "Вижте колко много има всъщност на този филтър. Ако го обходим хубаво, което изисква около половин час, да се осредни, от всяко място, от трите проби, ще излязат приличен брой частици на три грама месо, което взехме преди два дни. Което не е никак малко. А приравнено на една риба, която дисекцирахме, около 2 кг е мряната, ще се окаже доста голямо количество пластмаса."

Учените, разбира се, не се задоволяват само с установяването на един голям проблем. Наличието на притеснителни количества пластмаса в организма на рибите логично води до следващия въпрос: как тя попада там?

ПЛАВАЩИ ПЛАСТМАСОВИ "ХАПКИ"

Рибите имат чудесно зрение, не по-лошо от това на хората - обяснил ни е професор Начев още в първия ден от изследването на бялата дунавска мряна. Сещаме се за този факт, когато професор Иванова ни споменава за описването на пластмасовите частици във водните организми по вид и цвят.

"Щом рибата може добре да различава цветове, това означава, че тя ще се храни с пластмасови частици, които имат цвят. Защото те приличат на плячка. Тя не различава, че това е пластмаса. За нея наподобява безгръбначно и плува като него - значи е плячка и тя се храни с него. Така че цветът на пластмасите, които ние произвеждаме, никак не е добър за рибите, защото обърква тяхното поведение. Тоест ние ги заблуждаваме, че това е храна."

Досущ като изкуствените примамки в риболова, наподобяващи дребни рибки или мухи. Само че едва ли хората си дават сметка, че раздробената пластмаса с различни цветове също може да накара рибата да "кълве". При попадане във водата различните видове микропластмаси претърпяват и химични модификации под въздействие на киселинността и температурата. Някои от тях започват да излъчват аромати, а това е още един начин да предизвикат апетита на рибите. Самата повърхност на микропластмасите предоставя пространство, за което се закачат водни микроорганизми. Образуват се плаващи "хапки", които привличат още повече рибите - с цвят, с аромат и с вкус.

Погълнатите частици пластмаса се натрупват в чревния тракт, а оттам по кръвния поток достигат до месото и органите на рибата. В хрилете ѝ те попадат чрез филтриране на водата. Пластмасовите частици, най-вече влакната, преминават и през най-фините системи на рибата, за да достигнат до хайвера на женските.

В зависимост от нейния вид и тъканите от организма, в който е навлязла, микропластмасата може да влияе по всевъзможни начини. По отношение на храната и размножаването, професор Иванова конкретизира:

"Частиците с неправилна форма могат наистина, ако са прекалено много, да задръстят червата на рибите и това да доведе до тяхната гибел. Има много предположения, освен запушването на червата, до какво би могло да доведе натрупването на тези пласмаси. Едно от тях е, че това ще увеличи ситостта, рибата ще си мисли, че е нахранена, а всъщност тя няма да е нахранена и това ще доведе до отслабване и намаляване на теглото ѝ, на месото. Има хипотези, че натрупването на микропластмасите в хайвера може да доведе до забавяне на растежа на поколението и забавяне на излюпването на рибите. А всъщност би могло да наруши според мен впоследствие и самото развитие на рибата. На ниво ДНК също се предизикват промени и мутации. Това го доказаха колегите от Института по молекулярна биология на БАН. В тази насока науката тепърва започва да се развива."

ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ, НЕДОСТАТЪЧНО ДАННИ

Няма как да избегнем мисълта за продължението на хранителната верига и влиянието на микропластмасата, която се трупа и в човешкия организъм. Установяването на въпросното влияние изисква натрупване на още и още научни данни. В типичния за него еволюционен захлас, човекът забелязва най-трудно особено мащабните проблеми, които застрашават живота и здравето му. Професор Начев е категоричен, че сравнително младата наука екология може само да алармира за "заразяването" с пластмаса и последиците от него:

"Нашият организъм на бозайниците, специално на човека, има портални вени на черния дроб. Тези филтриращи органи са преодолени от пластмасите. Те са минали оттам и са започнали да се натрупват. Натрупват се в организмите, които ползваме за храна. Натрупват се в домашните животни. Натрупват се в дивите животни, които ядем. Натрупват се в морските ресурси, които ползваме за храна. Навсякъде ги има. Страхувам се, че ще се наложи да си комуникираме с клиничните науки в следващия етап. В момента сме в етап на натрупване на данни къде и в коя част на тялото колко микропластмаса се натрупва и следващият много важен отговор трябва да даде медицината, за да каже какво е физиологичното влияние на тези частици за тялото и каква е клиничната картина на буквално заразените с микропластмаси организми, включително и хора. Защото може да се окажат много страшни взаимовръзките между състоянието на околната среда и здравословното състояние. Ще трябва да си говорим вече с физиолозите, с медицинските специалисти", обясни проф. Начев.

Водата в Дунав не признава граници. Същото важи за речните организми и, разбира се, за плаващата пластмаса, различна и по вид, и по размери. Активното натрупване на данни за микропластмасите в речните организми и потенциалните рискове за екосистемите и човешкото здраве тече с пълна сила и в съседна Румъния. Много въпроси повдига и влиянието на пластмасовото замърсяване в уникалната Дунавска делта - зона с богато биоразнообразие, осеяна с речни ръкави и езера.

ГАЛАЦ - В НАЧАЛОТО НА ДУНАВСКАТА ДЕЛТА

Нищо случайно няма в името на университета в югоизточния румънски град Галац. Висшето учебно заведение е наречено "Дунареа де Йош". В превод означава "Долни Дунав". Градът е разположен в началото на дунавската делта. Тук течението на реката се забавя, тя става по-широка, разделя се на ръкави и започва да трупа наноси. Заедно с тях делтата задържа и повече пластмасови частици. Тази е една от причините за последното изследване, наречено "Оценка на риска за човешкото здраве от натрупване на потенциално токсични елементи и микропластмаси в продукти от рибния пазар в басейна на река Дунав". Учени от три катедри на университета "Дунареа де Йош" са обединили сили в това изследване. Участие в него са взели специалисти в области като биотехнологии, аквакултури, химия, физика, биология и околна среда.

Проучването обхваща 23 вида риби и водни организми, включително и морски. Целта му е не само да установи натрупванията на микропластмаси във въпросните организми от речната делта и зоната, където тя контактува с Черно море, но и да анализира доколко те са безопасни за консумация. Резултатите от изследваните тъкани до голяма степен съвпадат с наблюденията на учените от Шуменския университет. В над 90% от пробите са открити пластмасови частици. Акцент в проучването са ядливите тъкани. Освен тежки метали, учените откриват в тях и микропластмаси. В немалко случаи видът на частиците е идентифициран като "полистиренов полимер“. Изводът в този смисъл звучи като тревожно предупреждение: "Микропластмасите представляват допълнителен риск, тъй като могат да действат като носители на токсични вещества и да натрупват и пренасят потенциално токсични елементи“.

Проучването привлича вниманието и с друг извод: "Рибите, отглеждани в контролирана среда, съдържат по-малко токсични елементи в сравнение с дивите". Причината е, че дивите видове са изложени на замърсена среда в Дунав и Черно море. Засега обаче хората могат да си отдъхнат. Въпреки наличието на замърсители, румънските учени стигат до успокояващо заключение, подкрепено с множество измервания и факти. "Консумацията на риба от Дунавския регион не представлява значителен риск за здравето, но замърсяването остава реален проблем, който трябва да се следи".

Проучването подчертава нуждата от редовен и подробен мониторинг и по-добър контрол върху замърсяването, особено с оглед на ролята на реката като източник на замърсители за Черно море.

Взаимодействието между плаващите пластмасови отпадъци и тръстиковите системи в делтата на река Дунав е обект на няколко екологични изследвания, проведени от университета "Дунареа де Йош" през последните години. Учените установяват, че зоните с по-гъсти тръстики задържат повече микропластмаса и са причина за нейното утаяване. От една страна, те действат като филтър, който спира пластмасата по пътя ѝ към Черно море. Но от друга се превръщат в своеобразни "депа" за дългосрочно замърсяване, в които микропластмасите се задържат в калта около кореновата система на растенията и постепенно разпростират въздействието си върху екосистемата в и извън водата.

Това влияние се наблюдава по цялата хранителна верига. Малките безгръбначни, които поглъщат микропластмаси във водата, на свой ред служат за храна на рибите. Това създава риск за по-големи хищници и птици, с каквито районът на делтата изобилства. При мидите се наблюдава запушване на филтриращите структури и намалена филтрационна способност. Самият състав на микроорганизмите около корените се променя, а рискът за увеличаване на патогенните бактерии нараства. Част от последствията са: нарушени процеси, свързани с разлагането на органичната материя и влошаване на качеството на водата. Не е чудно, че в силно замърсените тръстикови зони румънските учени са установили понижение в биоразнообразието. Въпреки тези "депа" обаче, голяма част от плаващата пластмаса все пак успява да премине през делтата на Дунав, за да стигне до Черно море.

КОНСТАНЦА - МЕЖДУ РЕКАТА И МОРЕТО

Констанца разполага с особени географски привилегии. Най-големият пристанищен град в Румъния му осигурява близост до крайбрежието, където водите на река Дунав чрез система от канали се вливат в Черно море. Какво по-подходящо място за изследване на влиянието на плаващата пластмаса, която е пътешествала в продължение на стотици, а в някои случаи и на хиляди километри, за да влезе в контакт с организмите и в речната, и в солената вода? Още повече, че тук се намира един от най-интересните научни и образователни центрове в региона - Институтът "Григоре Антипа". Той носи името на големия румънски биолог, зоолог и ихтиолог, който е изследвал фауната на Черно море, Дунавската делта и крайречните езера.

В стила на същата традиция, но с помощта и на модерните технологии, учените от института фокусират дейностите си върху опазването на биоразнообразието, климатичните промени и устойчивото използване на морските ресурси. Ново изследване на института отчита сериозно замърсяване на румънското Черноморие с микропластмаса, което засяга морската екосистема.

При проучването пластмасови частици са открити в 93,3% от изследваните екземпляри от цаца и рапани и в 66,7 % от мидите, събрани в района. Анализите сравняват събраните данни с тези от подобни изследвания в районите на българските черноморски градове Варна и Бургас. Заключението показва по-висока честота на микропластмаси в морските организми, събрани от румънските води. Излиза, че близо до Дунавската делта замърсяването с пластмасови частици нараства.

Трудно може да се каже точно колко тона плаваща пластмаса се изливат през Дунав в Черно море всеки ден. Със сигурност количествата варират според сезоните, според нивото на реката и теченията. Едрите пластмасови отпадъци на повърхността са само част от този полимерен поток. Потъналата пластмаса в процес на раздробяване и утаяване също се движи в речното корито. Как се образува и откъде идва тя? Какво е нейното съдържание и най-важното - кои са основните замърсители? Тези въпроси са повод отново да поемем по долното течение на Дунав, за да разберем повече за контакта на реката с бреговете и притоците, който предизвиква пластмасовата зараза на най-значимия европейски воден път.