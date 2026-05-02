Дунав отново оживя с платна. Заедно с яхтклуб "Порт Русе" открихме ветроходния сезон по реката и това е точно посоката, в която искаме да развиваме нашия град, обяви кметът на Русе Пенчо Милков във Facebook.

"Дунав е нашето най-голямо богатство", каза още той.

Приключението включва над 8 часа плаване към живописното устие на Янтра, лагеруване сред природата и обратен път с разгънати платна!