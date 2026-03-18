Тържествена церемония по повод 83-ата годишнина от създаването на Парашутната дружина и поставянето на основите на българските Специални сили се състоя в района на 68-ма бригада "Специални сили“ от състава на Съвместното командване на специалните операции в Пловдив. Сред официалните гости на събитието бе и кметът на община Русе Пенчо Милков, който преди близо три десетилетия преминава своята военна служба именно в това формирование.

Церемонията започна с благодарствен молебен за здраве, отслужен пред параклиса "Св. Йоан Рилски Чудотворец“, след което бяха поднесени венци и цветя на паметната плоча на загиналите герои-парашутисти. От името на кмета Пенчо Милков и от името на Община Русе бе поднесен венец пред паметника в знак на признателност към подвига и саможертвата на българските воини.

В рамките на програмата се състоя историческа беседа на тема "Специалните сили на България – 83 години дълг, чест, родолюбие“, както и тържествена церемония по връчване на награди на военнослужещи, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град. Отличията бяха присъдени за дългогодишна честна и доблестна служба, както и за значим принос и заслуги за сформирането, структурирането и функционирането на Специалните сили на Българската армия.

В словото си командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков подчерта значението на традицията, оставена от първите български парашутисти.

"Историята на българските специални сили започва с Парашутната дружина. Това е история на смелост, саможертва и вярност към Родината. Подвигът на тези мъже остава завинаги вписан в летописа на Българската армия и продължава да бъде символ на храброст и чест. Ние – воините от Съвместното командване на специалните операции – сме живото продължение на тази история и носим отговорността да пазим и развиваме завета на първите български парашутисти“, заяви бригаден генерал Бойков.

Програмата продължи с динамичен показ на способности, при който бяха демонстрирани елементи от подготовката на Специалните сили, както и съвременно въоръжение, бойна техника и екипировка.

По време на събитието кметът Пенчо Милков имаше възможност да се срещне и разговаря със свои бивши командири и инструктори, под чието ръководство е преминала неговата военна подготовка.

Сред официалните гости на честването бяха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, областният управител на област Пазарджик Любомир Гечев, председателят на Общинския съвет – Пловдив Атанас Узунов, заместник областният управител на област Пловдив Димитър Згуров, заместник-кметът на община Пловдив Николай Бухалов, началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев, директорът на ОД на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов, директорът на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов, заместник-командирът на СКС флотилен адмирал Галин Манев, командирът на 24-та авиобаза бригаден генерал Димитър Павлов, както и бившите командири на 68-ма бригада "Специални сили“ генерал-лейтенант Михаил Попов и полковник Тома Дамянов. На събитието присъстваха още командири и началници на формирования от Българската армия, представители на местната власт, образователни институции, Съюза на българските парашутисти и военнослужещи, служили през годините в Специалните сили.

На този ден преди 83 години в Българската армия се поставят основите на едно ново и елитно формирование – Парашутната дружина, което поставя началото на българския военен парашутизъм и на традициите, върху които днес се изграждат Силите за специални операции. Подготовката на първите български парашутисти започва през 1942 г., когато след строг подбор на доброволци около 300 военнослужещи преминават обучение в Германия. След завръщането им в България на 18 март 1943 г. е създадена Парашутната дружина – първото българско въздушнодесантно формирование, което поставя основата на развитието на специалните подразделения в Българската армия.