На централния площад в Русе беше открито седмото издание на изложбата "Миналото днес“ – съвместна инициатива на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ и местния Държавен архив. Експозицията традиционно привлича вниманието на русенци и гостите на града с оригиналния си подход към историята – да покаже връзката между миналото и настоящето чрез фотографии и кратки истории.На откриването присъстваха зам.-кметът Златомира Стефанова и председател на Управителния съвет на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“, Толя Чорбаджиева – началник на Държавен архив – Русе, и Николай Петров – управител на "Тойота Русе“, чиято финансова подкрепа прави възможно реализирането на изложбата. Събитието привлече и множество граждани и приятели на културата и историята на крайдунавския град.Тази година изложбата е посветена на спорта в Русе – една от емблематичните страни на града, дал на България десетки шампиони, олимпийци и треньори, оставили следа в националната и световната спортна история. В експозицията са представени 11 вида спорт, всеки със своята малка история – от първите стъпки и клубове в Русе, през големите успехи, до активните състезатели и клубове днес. Съпоставката между архивни и съвременни фотографии създава усещане за жив диалог между поколенията. А в контекста на изключително силната година за българския спорт, темата звучи още по-вълнуващо – като признание за усилието, таланта и духа на спортистите, които прославят страната ни и днес."Русе е град с традиции и дух, които заслужават да бъдат разказвани. С тази изложба си припомняме не само миналото, но и силата на хората, които са го създали – онези, които са дали пример и вдъхновение за бъдещите поколения“, сподели при откриването Златомира Стефанова. "Нашата цел е да съхраним паметта и да покажем, че историята не е застинала във времето – тя продължава да живее чрез хората, местата и историите, които пазим“, допълни Толя Чорбаджиева, началник на Държавен архив – Русе."Миналото днес“ напомня, че успехите и победите на тези преди нас трябва да се помнят, защото те вдъхновяват бъдещите поколения да продължат и надградят постигнатото. Организаторите канят всички русенци и гости на града да разгледат изложбата разположена на площад Свобода и да открият в нея духа, енергията и европейския облик на Русе – град с история, която продължава да се пише и днес.