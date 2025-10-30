ЗАРЕЖДАНЕ...
"Миналото днес" оживява за седми пореден път в Русе
©
На откриването присъстваха зам.-кметът Златомира Стефанова и председател на Управителния съвет на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“, Толя Чорбаджиева – началник на Държавен архив – Русе, и Николай Петров – управител на "Тойота Русе“, чиято финансова подкрепа прави възможно реализирането на изложбата. Събитието привлече и множество граждани и приятели на културата и историята на крайдунавския град.
Тази година изложбата е посветена на спорта в Русе – една от емблематичните страни на града, дал на България десетки шампиони, олимпийци и треньори, оставили следа в националната и световната спортна история. В експозицията са представени 11 вида спорт, всеки със своята малка история – от първите стъпки и клубове в Русе, през големите успехи, до активните състезатели и клубове днес. Съпоставката между архивни и съвременни фотографии създава усещане за жив диалог между поколенията. А в контекста на изключително силната година за българския спорт, темата звучи още по-вълнуващо – като признание за усилието, таланта и духа на спортистите, които прославят страната ни и днес.
"Русе е град с традиции и дух, които заслужават да бъдат разказвани. С тази изложба си припомняме не само миналото, но и силата на хората, които са го създали – онези, които са дали пример и вдъхновение за бъдещите поколения“, сподели при откриването Златомира Стефанова. "Нашата цел е да съхраним паметта и да покажем, че историята не е застинала във времето – тя продължава да живее чрез хората, местата и историите, които пазим“, допълни Толя Чорбаджиева, началник на Държавен архив – Русе.
"Миналото днес“ напомня, че успехите и победите на тези преди нас трябва да се помнят, защото те вдъхновяват бъдещите поколения да продължат и надградят постигнатото. Организаторите канят всички русенци и гости на града да разгледат изложбата разположена на площад Свобода и да открият в нея духа, енергията и европейския облик на Русе – град с история, която продължава да се пише и днес.
Още от категорията
/
Община Русе, М-Газ и SOCAR откриха в с. Червена вода втори обект от проекта за хибридна газификация
29.10
Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" подарява фотографски семинар с Бони Бонев и Марияна Бонева
27.10
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
Ограничават движението на АМ "Хемус" заради изграждане на ново кръстовище по път I-2 Русе – Варна
20.10
Ексцентричната комедия "Последният етаж" ще даде началото на второто издание на фестивала "Есенни театрални срещи" в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мобилна станция на Флотската кула следи качеството на въздуха в Р...
12:23 / 29.10.2025
Заловиха мъж с фентанил в Русе
11:35 / 29.10.2025
Методи Лалов: Полицията в Русе продължава да прекалява
09:23 / 29.10.2025
Трима задържани при акцията на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
09:01 / 29.10.2025
Хладна утрин, но температури до 20 градуса в Русе през деня
09:04 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.