Линията за сигнали за изборни нарушения на Областната администрация в Русе вече дава резултат. Това съобщи областният управител Орлин Пенков по време на среща с вътрешния министър Емил Дечев. Постъпилите на телефон 082/812 223 и имейл governor@ruse.egov.bg множество сигнали са препратени незабавно към полицията и Районната избирателна комисия за проверка. Това съобщиха от Областна администрация в Русе, цитирана от Ruse24.bg.

"Има постоянен обмен на информация между институциите и сме разработили механизми за незабавна реакция при получаване на сигнали за нарушения", каза Пенков. Областният управител посочи, че лично той и ръководената от него институция ще бъдат безкомпромисни към всеки опит за манипулиране на вота.

Акцент бе поставен и върху активната работа на терен, за което областният управител Орлин Пенков изказа благодарност на ръководството на Областната дирекция на МВР в лицето на ст. комисар Диян Минков. Пенков отбеляза още, че според него действията на МВР срещат широка обществена подкрепа, което е видимо и от резкия скок в сигналите на национално ниво. Според Пенков това е израз на повишено доверие към работата на полицията. На свой ред министър Дечев също изказа признателност на областния управител за полаганите усилия за пресичане на изборни манипулации.

По време на срещата, в която участваха заместник-министърът Калоян Милтенов и главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, за пореден път бе подчертан ангажиментът на институцията да гарантира честността и прозрачността на изборния процес.

Министърът увери, че органите на реда ще действат решително срещу всякакви опити за манипулиране на вота. От своя страна областният управител заяви готовност за пълно съдействие и координация с всички компетентни органи. Двете страни се обединиха около необходимостта от засилено присъствие в рисковите райони и активна комуникация с гражданите с цел повишаване на доверието и насърчаване на сигнали за нередности.

Както от МВР, така и от Областната управа призовават гражданите да бъдат активни и отговорни, като не допускат опити за влияние върху свободния им избор и своевременно подават сигнали при съмнения за нарушения.