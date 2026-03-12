Пенчо Милков. На церемонията присъства и началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева.
Домакин на състезанието бе Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов“ – Русе с директор Ренета Вълева, а организатор – Министерството на образованието и науката. В тридневния форум участваха 19 отбора от професионални гимназии по туризъм и профилирани паралелки от областите Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Ловеч, Плевен и Русе.
Общо 60 ученици премериха сили в четири категории – "Най-добър млад готвач“, "Най-добър млад сервитьор“, "Най-добър млад хлебар-сладкар“ и "Най-добър млад аниматор“. Участниците демонстрираха своите знания и умения в реална работна среда, а представянето им бе оценявано от жури, съставено от утвърдени професионалисти от туристическия и кулинарния бранш.
Журито в категория "Най-добър млад готвач“ беше в състав: шеф Петър Йоргов – председател на Българската асоциация за кулинарна култура, шеф Хю Бутен от Института по кулинарни изкуства, шеф Владимир Петков и шеф Ивайло Рангелов от МЕТРО Академия, както и шеф Ивайло Колев от Кулинарна академия HRC. Състезателите приготвяха предястие и основно ястие.
В категория "Най-добър млад сервитьор“ журито бе в състав: Явор Свещаров от "Скай Кетъринг“, Маринела Иванова от "Винивеа“ и Анелия Христова от Българската асоциация на винените професионалисти. Участниците демонстрираха умения в декантиране на вино и сервиране на ястията, приготвени от готвачите.
В категория "Най-добър млад хлебар-сладкар“ младите професионалисти бяха оценявани от шеф Борислав Екзархов от Pastry Academy, шеф Ралица Илиева от пекарна "Мет Бред“ – София и шеф Велизар Малинов от Кулинарна академия HRC. Задачата им беше да приготвят хлебно изделие, както и десерт.
Журито в категория "Най-добър млад аниматор“ бе в състав Александър Ангелов, Мартин Мутляшки и Семи Макни от Асоциацията за събития и анимация. Състезанието се проведе в два кръга – дневна анимация на тема "Chain games“ и вечерна анимация на тема "Today’s pulse“.
В категория "Най-добър млад готвач“ първото място бе присъдено на Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, второто място зае Средно училище "Васил Левски“ – Троян, а третото – Професионална гимназия "Алеко Константинов“ – Мездра.
При младите сервитьори първото място спечели Професионална гимназия "Алеко Константинов“ – Мездра, второто – Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, а третото – Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев“ – Лом.
В категория "Най-добър млад хлебар-сладкар“ победител стана домакинът Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов“ – Русе, следван от Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов“.
При младите аниматори първото място също спечели Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов“ – Русе, а второто бе присъдено на Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов“ – Габрово.
Наградите за победителите и участниците – купи, медали и грамоти, бяха осигурени от Министерството на образованието и науката. Допълнителни предметни награди връчиха представители на бранша – председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Мая Русанова и председателят на Обществения съвет към гимназията Деница Димитрова.
Министър Сергей Игнатов и кметът Пенчо Милков наградиха победителите в състезание по професии в туризм
©
Още от категорията
/
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният управител поиска спешни мерки за облекчаване на трафика
11.03
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
10.03
Окончателно: Държавата няма да даде 10 милиона евро на Община Русе да придобие големия буферен паркинг на бул. "България"
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният уп...
17:05 / 11.03.2026
Започва раздаването на хранителни пакети на нуждаещите се домакин...
16:42 / 11.03.2026
17-годишно момиче открадна котка край Русе, полицията я върна на ...
12:30 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.