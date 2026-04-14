Творци и културни дейци от Русе и региона ще представят своите проблеми в рамките на четири дискусионни панела пред министър Найден Тодоров. Началният час на събитието е 17.00 часа на 15 април, съобщи Община Русе, цитирана от Ruse24.bg.

Модератор на събитието ще бъде д-р Ваня Георгиева, която е доктор по политически науки и изследовател в сферата на местните политики за култура. Ваня Георгиева е и председател на сдружение "Стенд Арт“. По думите на Пенков подобно събитие има ключово значение за сектора и изрази увереност, че то ще даде отговори на редица въпроси пред културния сектор. Форумът ще премине под надслов "Културата – двигател за развитие на регионите“ и е разделен в четири тематични модула. Първият модул ще бъде с фокус върху културата като фактор за ускоряване на регионалното развитие. Специално внимание ще бъде отделено на регионалните културни екосистеми: общностите институциите и възможностите за партньорства, както и на бъдещето на сценичните изкуства. Ще се разгледат още функциите на държавните културни институти, методиката за финансиране, кадровата политика и възнагражденията. Сред акцентите на събитието ще бъде също развитието и привличането на аудитории, т.е. взаимодействие между културата и образованието.

Началният час на събитието е 17.00 часа. То ще се проведе във Фабрика "Култура“, намираща се на ул. "Александровска“ № 28. "Аз и екипът ми имаме желание да превърнем отбелязването на 15 април – Световния ден културата и изкуствата в отправна точка за дискусия, която излиза извън рамките на формалните чествания и поставя началото на един максимално отворен и прагматичен разговор за бъдещето на културата и нейната значимост за развитието на регионите. Вярвам, че област Русе като регион с безспорни културни традиции и принос за регионалната и национална културна идентичност, има нужда от инициирането на жив, обединяващ и устойчив диалог за своето културно развитие“, споделя Пенков.