"Липса на достъп и възражения бавят процедурата от 2022 година", така министърът на културата Мариaн Бачев отговори на въпрос на депутата Златан Златанов от "Възраждане", свързан с недовършена процедура по обявяване на хотел "Рига" в Русе и паното "Минало и бъдеще" за недвижими културни ценности.Бачев представи хронологията на събитията, като уточни, че процедурата е стартирала още през 2022 година, но среща административни и технически пречки."За паното "Минало и бъдеще" процедурата е замразена поради внесено възражение. Предложението следва да бъде разгледано отново на Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности с цел промяна на охранителната зона на "Минало и бъдеще", каза министърът.За хотел "Рига" следва да бъде извършен оглед на място, с цел допълване на информацията и документацията за прецизиране на предложените предписания, след което ще бъде изпратен за повторно разглеждане. До момента не е постъпвало заявление за повторно разглеждане и не е осигурен достъп за извършване на оглед в интериора на хотел "Рига" за наличие на запазени автентични елементи", допълни Бачев.