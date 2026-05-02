Митнически служители от ТД Митница Русе предотвратиха опит за незаконен превоз на тютюневи изделия през ГКПП "Дунав мост 2". В товарен автомобил са открити и иззети 80 000 къса цигари и 2 кг тютюн за пушене. Случаят е регистриран в района на Видин - Калафат.

На 24.04.2026 г. митнически служители спират за проверка на изход от страната в посока към Румъния товарен автомобил с българска регистрация. Водачът, български гражданин, е представил документи, че превозва хранителни стоки от България за Германия и Холандия. При извършената проверка на товара, инспекторите откриват в част от палетите с хранителни стоки кашони, съдържащи цигари и тютюн за пушене. Установени са общо 80 000 къса (4000 кутии) цигари от четири различни търговски марки и 50 пакета с по 40 грама тютюн за пушене, всички с валиден български акцизен бандерол.

Акцизните стоки са иззети. На водача на товарния автомобил е съставен акт.