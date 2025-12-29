Митническата лаборатория в Русе ще бъде обновена с високотехнологична апаратура, която ще позволи по-прецизен контрол върху стоките и веществата, преминаващи през границата. Това става възможно благодарение на спечелен проект по Инструмента за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI), съобщиха от Агенция "Митници".Българските митнически лаборатории ще получат ново оборудване на стойност над 2,4 млн. евро, а общият проект включва 52 броя (31 вида) технически средства и апаратура, като 40% ще подменят остаряла техника, а останалите 60% ще позволят въвеждане на нови методи и разширяване обхвата на изследванията.Сред новите придобивки са газ-хроматографски системи с масспектрална и пламъчно-йонизационна детекция, ултрависокоефективна лечно-хроматографска система (UHPLC) с масспектрален детектор за анализ на лекарства, хранителни добавки и неизвестни вещества, както и прецизна техника за структурен анализ – рентгенов дифрактометър. Оборудването ще позволи количествено и качествено определяне на вещества, контрол на стоки, обект на забрани или ограничения, както и борба с наркотрафика и фалшифицирани продукти.Модернизирането на лабораторията в Русе ще повиши експедитивността на анализите чрез автоматизация, ще намали човешкия фактор и ще подпомогне ефективното прилагане на антидъмпингови мерки и контрола върху стоките, за да се защитят интересите на бизнеса и крайния потребител.Това е вторият етап от проекта, като първият е осигурил вече 30 апарата от различни групи лабораторно оборудване, включително мобилни митнически лаборатории. Финансирането представлява 80% от общата стойност на проекта - 2 413 440 евро от общо 3 016 800 евро.Модернизираните лаборатории ще превърнат България в звено с висок научно-технически потенциал за подкрепа на българските и европейските митници, осигурявайки бързи и точни резултати за безопасността на стоките и защитата на потребителите.