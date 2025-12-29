Митническата лаборатория в Русе се модернизира с високотехнологична апаратура
© Агенция
Българските митнически лаборатории ще получат ново оборудване на стойност над 2,4 млн. евро, а общият проект включва 52 броя (31 вида) технически средства и апаратура, като 40% ще подменят остаряла техника, а останалите 60% ще позволят въвеждане на нови методи и разширяване обхвата на изследванията.
Сред новите придобивки са газ-хроматографски системи с масспектрална и пламъчно-йонизационна детекция, ултрависокоефективна лечно-хроматографска система (UHPLC) с масспектрален детектор за анализ на лекарства, хранителни добавки и неизвестни вещества, както и прецизна техника за структурен анализ – рентгенов дифрактометър. Оборудването ще позволи количествено и качествено определяне на вещества, контрол на стоки, обект на забрани или ограничения, както и борба с наркотрафика и фалшифицирани продукти.
Модернизирането на лабораторията в Русе ще повиши експедитивността на анализите чрез автоматизация, ще намали човешкия фактор и ще подпомогне ефективното прилагане на антидъмпингови мерки и контрола върху стоките, за да се защитят интересите на бизнеса и крайния потребител.
Това е вторият етап от проекта, като първият е осигурил вече 30 апарата от различни групи лабораторно оборудване, включително мобилни митнически лаборатории. Финансирането представлява 80% от общата стойност на проекта - 2 413 440 евро от общо 3 016 800 евро.
Модернизираните лаборатории ще превърнат България в звено с висок научно-технически потенциал за подкрепа на българските и европейските митници, осигурявайки бързи и точни резултати за безопасността на стоките и защитата на потребителите.
Още от категорията
/
Кметът на Русе на среща с граждани и търговци: Общината ще продължи да работи за подобряване на условията и услугите, които пазарите предоставят
22.12
Активно продължава подготовката на пътищата в Русенско във връзка с предстоящата зимна обстановка
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.