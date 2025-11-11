Млад мъж си позволи да шофира пиян "Мерцедес" на бул. "Христо Ботев", хванаха го
На 8 ноември, около 02:00 ч. през нощта, полицейски екип от Второ РУ спрял за проверка лек автомобил "Мерцедес“ на бул. "Христо Ботев“ в Русе.
Зад волана бил 26-годишен мъж от Ветово. При извършен тест с техническо средство е отчетен положителен резултат. Водачът бил отведен за медицинско изследване в болница, дал е кръв и при последвал химичен анализ на пробата се е потвърдило наличието на алкохол, като е отчетена стойност от 1,30 промила етилов алкохол.
По случая е образувано бързо производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, съобщиха от полицията.
