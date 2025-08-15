Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Млада русенка стана световен шампион
Автор: Илиана Пенова 17:10Коментари (0)43
©
Блестящ успех за Русе и за България постигна Елеонора Павлова, състезателка на Спортния клуб по авиомоделизъм  "Приста“. Тя спечели шампионската титла при жените на Световното първенство за свободно летящи модели, клас F1E, за мъже, жени и юноши. Състезанието се проведе от 11 до 15 август в Рана, Чехия.

Елеонора Павлова е национален състезател от 2022 г., като през последните две години доминира в българския авиомоделизъм, ставайки шампион на България при мъжете за 2023 и 2024 г. Тя е сред топ 10 в световната ранглиста при мъжете и заема първо място при жените в годишното класиране на Международната федерация по аеронавтика, което я утвърди като едно от най-ярките имена в спорта.

Въпреки изключително трудните и неблагоприятни метеорологични условия по време на Световното в Чехия, талантът и упоритостта на Елеонора се увенчаха със златен медал.

В отбора на русенския СМК "Приста", воден от треньора Любомир Бакалов, се включиха още Милен Илиев и Велизар Владев, който постигна отличното 7-о място в класирането.

Този успех е повод за гордост за Русе и за страната и е доказателство за високото ниво на българския авиомоделизъм.

До края на годината на Елеонора Павлова ѝ предстоят участия в още 4 кръга за Световната купа и в Републиканско първенство.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: