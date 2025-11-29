Общинският младежки дом в Русе организира Младежка академия, която започна на 26 ноември и завърши на 29 ноември с посещение в Народното събрание. Събитието беше наситено с обучения, симулации и мотивиращи срещи. Младежите се запознаха с работата на държавната власт и управлението, научиха повече за функциите и структурата на Народното събрание, съобщи общината в крайдунавския град.Младите ентусиасти участваха и в симулация, в която влязоха в ролята на народни представители – изживяване, което им помогна да разберат по-добре процеса на вземане на решения в парламента.На 28 ноември участниците посетиха Народното събрание по покана на народния представител Биляна Иванова, която им организира среща и дискусия с още двама депутати – русенецът Георги Кръстев и председателят на Комисията по младежта и спорта в НС Габриел Кирилов. Младежите задаваха въпроси за работата на народните представители, за техните трудности, попитаха ги кога са разбрали, че искат да се занимават с политика, говориха за популизма, дезинформацията и фалшивите новини, които ни заливат в социалните мрежи.След дискусията домакините показаха на участниците Пленарната зала, където младежите имаха възможност да видят къде заседават народните представители и да се снимат на парламентарната трибуна. В края на посещението директорът на Общинския младежки дом Красимира Николаева връчи официално грамоти на всички участници.По време на академията участниците посетиха и Младежкия център в Перник, където се запознаха с дейностите, които се провеждат там, и обмениха идеи с екипа на центъра.Младежката академия е част от Общинската програма за младежта 2025 г. на Община Русе.