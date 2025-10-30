ЗАРЕЖДАНЕ...
Младежите в Русе празнуват Деня на будителите с обмен на книги и послания
Проявата има за цел да насърчи любовта към четенето и обмена на знания и вдъхновение между хората. Всеки участник може да донесе своя книга и да вземе друга, оставена от читател. Така се създава жива връзка между истории, мисли и емоции, обединени от общата любов към словото.
Книгите трябва да бъдат добре запазени и издадени след 2000 г.. Във всяка от тях участниците са поканени да оставят лично послание – няколко думи от сърце за следващия читател.
Младите организатори канят всички русенци да се включат в "Книга за книга“ и да споделят любимите си четива.
