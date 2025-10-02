ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младежки танцови състави от Русе взеха участие в международен фестивал в Италия
Пред италианската публика се изявиха мажоретният състав "Екстрийм" с ръководители Милена Лазарова и Вероника Миланова, танцово студио "Импулс" с ръководител Петя Бонева и фолклорният състав "Зора" с ръководител Ренета Стефанова. Форумът събира ежегодно над 600 артисти от различни държави и е едно от най-значимите културни събития на Италианската ривиера.
Русенските състави подготвиха специални концертни програми за двата фестивални дни, в които демонстрираха висок професионализъм и артистичност на сцената. Първата изява беше в Сан Марино, където всеки състав получи подарък от местната управа като признание за таланта на изпълнителите. Вторият концерт се състоя в град Кориано, провинция Римини, където съставите бяха отличени с плакети и грамоти за участие, а талантливите дуети от "Импулс“ – Баяна Николова и Дарена Бонева, и Габриела Красимирова и Ева Радева, получиха дипломи.
В програмата на фестивала участваха и групи от Латвия, Естония и Румъния, което даде възможност на русенци да се срещнат и обменят опит с международни изпълнители.
Ръководител на делегацията беше директорът на Младежкия дом Красимира Николаева, която изрази благодарност за финансовата подкрепа на фондация "Русе – град на свободния дух", "Пътинженеринг" и "Булмаркет Груп" АД, помогнали за пътуването на младежите.
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
