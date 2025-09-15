Младежкият дом в Русе официално откри новия си творчески сезон

© Община Русе С цветна информационна кампания и богата програма днес Общинският младежки дом в Русе официално откри новия си творчески сезон, предлагайки разнообразни възможности за пълноценно прекарване на свободното време на децата и младежите в града. Заместник-кметът Борислав Рачев поздрави всички служители и членове на съставите и им пожела успешна нова учебна година и достойно представяне на национални и международни изяви.



В рамките на кампанията беше организирана специална шатра, където ръководителите на школи и клубове към Младежкия дом бяха на разположение за разговори с деца, младежи и техните родители. Целта беше да се запознаят заинтересованите с богатото разнообразие от дейности и възможности, които предлага институцията.



Младежкият дом подготви специална програма, за да покаже пред русенци таланта на своите възпитаници. Клубът по ушу направи впечатляваща демонстрация на бойното изкуство, клубът по народни танци "Зора" поведе присъстващите в традиционни хора, а танцов състав "Импулс" и мажоретен състав "Екстрийм" изненадаха публиката с ефектен флашмоб.



Особено внимание привлече интерактивната игра Escape room, чрез която участниците имаха възможност да преминат през всички клубове и да научат повече за тяхната дейност по забавен и ангажиращ начин.