|Младежкият дом в Русе официално откри новия си творчески сезон
В рамките на кампанията беше организирана специална шатра, където ръководителите на школи и клубове към Младежкия дом бяха на разположение за разговори с деца, младежи и техните родители. Целта беше да се запознаят заинтересованите с богатото разнообразие от дейности и възможности, които предлага институцията.
Младежкият дом подготви специална програма, за да покаже пред русенци таланта на своите възпитаници. Клубът по ушу направи впечатляваща демонстрация на бойното изкуство, клубът по народни танци "Зора" поведе присъстващите в традиционни хора, а танцов състав "Импулс" и мажоретен състав "Екстрийм" изненадаха публиката с ефектен флашмоб.
Особено внимание привлече интерактивната игра Escape room, чрез която участниците имаха възможност да преминат през всички клубове и да научат повече за тяхната дейност по забавен и ангажиращ начин.
