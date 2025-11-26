Младежкият парламент в Русе провежда анкета
©
Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на форума за кариерно ориентиране "А сега накъде?“, който ще се проведе в началото на месец февруари следващата година и се организира от Младежкия парламент към Общинския младежки дом. Събитието ще даде възможност на учениците да се срещнат с представители на висши учебни заведения и професионалисти от различни области, както и да получат насоки за бъдещото си развитие.
Анкетата може да бъде попълнена на предоставения линк до 5 декември- https://forms.gle/A6Z1Z2JttAsGVbj47 .
Общинският младежки дом и Младежкият парламент приканват всички ученици от прогимназиален етап да се включат в проучването и да споделят своето мнение, което ще допринесе за по-доброто планиране на събитието и за създаването на инициативи, подкрепящи тяхното кариерно развитие.
Още от категорията
/
Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
24.11
Драгомир Драганов: Русе е град, който носи паметта на поколения будители, творци и предприемачи
21.11
Отборът на ОДМВР – Русе с призови отличия на Републиканския турнир по "Полицейска лична защита" и карате
21.11
Над 200 деца от 12 училища в Русенско преминаха обучения за превенция на насилието от началото на учебната годината
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Три кражби в Русе за последното денонощие
19:23 / 25.11.2025
Пенчо Милков в Гюргево: Здравето на жителите е над всякакви иконо...
19:13 / 25.11.2025
Русе грейва: Вижте кога ще светне голямата елха пред общината
17:05 / 25.11.2025
Спокойно време в Русе
16:03 / 25.11.2025
Вижте културната програма за месец декември в Русе
15:16 / 25.11.2025
Кметът отличи русенски полицаи за успехите им в национални състез...
14:02 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.