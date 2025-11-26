Сподели close
Общинският младежки дом и Младежкият парламент в Русе провеждат анкетно проучване, насочено към учениците от прогимназиален етап. Целта е да бъдат изследвани нагласите и потребностите на младите хора, свързани с професионалното и кариерното ориентиране, както и намеренията им за продължаване на образованието във висше учебно заведение.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на форума за кариерно ориентиране "А сега накъде?“, който ще се проведе в началото на месец февруари следващата година и се организира от Младежкия парламент  към Общинския младежки дом. Събитието ще даде възможност на учениците да се срещнат с представители на висши учебни заведения и професионалисти от различни области, както и да получат насоки за бъдещото си развитие.

Анкетата може да бъде попълнена на предоставения линк до 5 декември- https://forms.gle/A6Z1Z2JttAsGVbj47 .

Общинският младежки дом и Младежкият парламент приканват всички ученици от прогимназиален етап да се включат в проучването и да споделят своето мнение, което ще допринесе за по-доброто планиране на събитието и за създаването на инициативи, подкрепящи тяхното кариерно развитие.