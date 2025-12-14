Илияна Йотова и кмета на община Русе Пенчо Милков.
От името на общинското ръководство заместник-кметът Борислав Рачев отличи за изключителен талант, артистичност и вдъхновение Рая Петева и Божидара Якимова в категория "Пеене“ и Михаела Димитрова в категория "Изобразително изкуство". В приветственото си слово Рачев изтъкна, че конкурсът е пример за солидарност, състрадание и истинския дух на Коледа – да даваме и да подкрепяме онези, които имат нужда. "Днес наградихме деца, които показаха своя уникален талант. Но истинската награда е усмивката и радостта, които всички участници донесоха на публиката. Нека този конкурс продължава да вдъхновява и да показва, че когато децата творят и се подкрепят, тогава светът става по-добър“, каза заместник-кметът.
Тази година до финала на конкурса достигнаха 75 деца от цялата страна, а най-малкият изпълнител беше 4-годишната певица от Тутракан Илона Георгиева. Младите артисти бяха оценени от професионално жури в три категории. Иван Лечев, Хайгашод Агасян, Етиен Леви, Жени Лечева, Бонка Скорчелиева, Ганчо Гавазов, Диян Иванов и Вили Икономов – почетен член на журито, определиха победителите в категория "Пеене“. В раздел "Изобразително изкуство“ Елена Великова – изкуствовед, и Ралица Карагьозова – културолог, избраха най-талантливите представители, а в категория "Литература“ победителите бяха посочени от Калина Грънчарова – журналист, и Светлана Петкова – учител.
Финалистите получиха дипломи, статуетки, предметни и парични награди, включително Специална награда на вицепрезидента и на Сдружение "Обичам, мечтая, творя“. Голямата "Коледна звезда“ отиде при вокална група "Шоколадче". Теодора Ангелова взе наградата на вицепрезидента за рисуване, а Габриела Костадинова и Борислава Борисова - за пеене.
Във фоайето на Доходното здание през целия ден беше разположен благотворителен коледен базар със сувенири, изработени от деца. Събраните средства и тази година ще бъдат дарени на фондация "Александър Русев“ за построяването на детски рехабилитационен център, за който Община Русе предостави безвъзмездно терен за сградата.
Специален поздрав към публиката и лауреатите поднесоха балет "Импулс“ при Общинския младежки дом в Русе и Детско-юношеският фолклорен ансамбъл "Зорница“ при Общинския детски център за култура и изкуство в Русе.
Млади таланти получиха награди във второто издание на конкурса "Коледна звезда" в Русе
© Община Русе
Още от категорията
/
Облачно в Русе
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутр...
18:12 / 13.12.2025
Община Русе отчете свършеното за гражданите и инфраструктурата пр...
14:32 / 13.12.2025
Неприятно и мъгливо време в Русе днес
08:06 / 13.12.2025
Полицията върна в Разградския музей ценен експонат, изчезнал при...
16:20 / 12.12.2025
Депутатът Николай Братованов: Благодаря за доверието - то ме задъ...
14:24 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.