Община Русе връчи три награди на VI Национален конкурс за детско творчество "Коледна звезда“, който за втори път се проведе в крайдунавския град под мотото "Деца помагат на деца“. Събитието, което се състоя вчера в Доходното здание, се реализира под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и кмета на община Русе Пенчо Милков.

От името на общинското ръководство заместник-кметът Борислав Рачев отличи за изключителен талант, артистичност и вдъхновение Рая Петева и Божидара Якимова в категория "Пеене“ и Михаела Димитрова в категория "Изобразително изкуство". В приветственото си слово Рачев изтъкна, че конкурсът е пример за солидарност, състрадание и истинския дух на Коледа – да даваме и да подкрепяме онези, които имат нужда. "Днес наградихме деца, които показаха своя уникален талант. Но истинската награда е усмивката и радостта, които всички участници донесоха на публиката. Нека този конкурс продължава да вдъхновява и да показва, че когато децата творят и се подкрепят, тогава светът става по-добър“, каза заместник-кметът.

Тази година до финала на конкурса достигнаха 75 деца от цялата страна, а най-малкият изпълнител беше 4-годишната певица от Тутракан Илона Георгиева. Младите артисти бяха оценени от професионално жури в три категории. Иван Лечев, Хайгашод Агасян, Етиен Леви, Жени Лечева, Бонка Скорчелиева, Ганчо Гавазов, Диян Иванов и Вили Икономов – почетен член на журито, определиха победителите в категория "Пеене“. В раздел "Изобразително изкуство“ Елена Великова – изкуствовед, и Ралица Карагьозова – културолог, избраха най-талантливите представители, а в категория "Литература“ победителите бяха посочени от Калина Грънчарова – журналист, и Светлана Петкова – учител.

Финалистите получиха дипломи, статуетки, предметни и парични награди, включително Специална награда на вицепрезидента и на Сдружение "Обичам, мечтая, творя“. Голямата "Коледна звезда“ отиде при вокална група "Шоколадче". Теодора Ангелова взе наградата на вицепрезидента за рисуване, а Габриела Костадинова и Борислава Борисова - за пеене. 

Във фоайето на Доходното здание през целия ден беше разположен благотворителен коледен базар със сувенири, изработени от деца. Събраните средства и тази година ще бъдат дарени на фондация "Александър Русев“ за построяването на детски рехабилитационен център, за който Община Русе предостави безвъзмездно терен за сградата.

Специален поздрав към публиката и лауреатите поднесоха балет "Импулс“ при Общинския младежки дом в Русе и Детско-юношеският фолклорен ансамбъл   "Зорница“ при Общинския детски център за култура и изкуство в Русе.