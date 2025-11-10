Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско
"Всички мислим, че става дума за един и същи извършител. Многобройните случаи го доказват и съм сигурна, че има и други пострадали. Говорим за домашни кучета – обичани,гледани, с чипове и паспорти. Но какво да кажат хората, чиито дворни кучета са избягали на разходка, или бездомните животни? Може само да предполагаме колко много ит тези животни – без стопани, които да ги защитят – са станали жертва". Това заяви пред NOVA Кремена Радкова, която е жител на село Червена вода.
Жената разказа, че видяла два тъмни джипа, когато било убито нейното куче. "Беше още тъмно и не можах да определя цвета. По-късно, когато издирих ловците – това беше около половин час след стрелбата, вече се развиделяваше – джипът, който се насочи към мен, беше тъмносин. Това се случи преди две години", подчерта тя.
И разказа, че след като подала сигнал в полицията - били издирени и разпитани лицата, заподозрени за стрелбата. "Но в крайна сметка резултатът е, че делото е спряно и се води срещу "неизвестен извършител“. Чак след като то вече беше спряно – видях, че става дума за четири джипа с петима ловци", заяви Кремена.
И разказа, че когато кучето ѝ било застреляно, тя се прибирала с него от разходка по черен път, на около 250 метра от къщата ѝ в Червена вода. "Зад нас минаха два тъмни джипа, вторият спря и се стреля през прозореца, без никой да слезе от колата. Кучето ми беше на няколко метра зад мен. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели. Това беше абсолютно умишлено", категорична е тя.
Виктор Церигг, който е жител на село Ново село, заяви,ч е неговото куче е застреляно в двора му. "Това е стопански двор, в който се отглеждат крави и телета. Зад трупа на кучето има хора и животни. Спокойно можеше някой човек също да бъде ранен. Не видях кой стреля, няма и камери. Но в онзи ден, доколкото знам, е имало само един ловец в района. Тоест, най-вероятно говорим за същия човек", обясни той.
Кучето на Татяна Димитрова от село Просена е застерляно преди шест години. "Имаше съдебно дело. Първоначално на извършителя му бяха взети пушките, но след делото му върнаха всичко . Не ни е съобщен никакъв резултат от съдебното решение", заяви тя.
По думите на Кремена не са предприети никакви действия срещу никого от ловната дружинка, която се подозира, че е винован за стрелбата по животните. "Само да подчертая, че в нея членуват и полицаи от Второ районно управление – за един съм сигурна, може и други да има. Нашият кмет също е част от тази дружинка. Такива хора очевидно се чувстват недосегаеми", подчерта жената от село Червена вода.
От полицията увериха екипа на NOVA, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство и се правят проверки. На този етап обаче не могат да кажат дали става дума за един и същ човек, свързан с всички тези стрелби. Но сред хората вече има съмнения, че извършителите може би се прикриват.
