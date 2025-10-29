Мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна последният за годината планов мониторинг за качеството на атмосферния въздух в Русе, съобщиха от Екоинспекцията. Станцията вече е на територията на Флотската кула на ИАППД, като измерва стандартните атмосферни замърсители - серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въгледроден окис, озон и фини прахови частици (10 микрона), както и допълнителните специфични органични – толуен, бензен и ксилен. Мониторинтъг ще се осъществи малко повече от заложените стандартни 13 денонощия, тъй като през лятото станцията беше преместена извънредно в с. Николово заради възникнал пожар.Към момента екоинспекцията подготвя годишния график за емисионен и имисионен контрол за 2026 г., като ще предложи на МОСВ градовете Русе и Разград да бъдат отново включени в плана на мобилната станция.