ЗАРЕЖДАНЕ...
Мобилна станция на Флотската кула следи качеството на въздуха в Русе
©
Към момента екоинспекцията подготвя годишния график за емисионен и имисионен контрол за 2026 г., като ще предложи на МОСВ градовете Русе и Разград да бъдат отново включени в плана на мобилната станция.
Още от категорията
/
Териториалните инвестиции в Северен централен район обсъди областният управител на Русе на заседание в Габрово
25.10
Ученици от четири русенски училища премериха сили в състезание по спортно-туристически дисциплини
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бюрото по труда в Русе обяви над 300 свободни работни места
19:55 / 28.10.2025
Жена с опасност за живота след удар на пешеходна пътека в Русе
19:50 / 28.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.