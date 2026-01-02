Първото бебе за 2026 година в УМБАЛ "Канев" - Русе е момче. То се е родило вчера, 1 януари, в 11:10 часа. Новороденото е с тегло 3,100 килограма и ръст 48 сантиметра и се е появило на бял свят чрез секцио, съобщиха от лечебното заведение въвРадостното събитие бележи началото на годината за най-голямата болница в региона, като се запазва тенденцията от последните часове на старата година. Последното раждане в отделението за 2025 година е регистрирано на 31 декември в 08:30 часа, като тогава на бял свят отново е дошло момченце.