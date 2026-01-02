Момче е първото бебе за 2026 г. в УМБАЛ "Канев" в Русе
Радостното събитие бележи началото на годината за най-голямата болница в региона, като се запазва тенденцията от последните часове на старата година. Последното раждане в отделението за 2025 година е регистрирано на 31 декември в 08:30 часа, като тогава на бял свят отново е дошло момченце.
