Монтираха ново осветление и парапети на Дунав мост
© АПИ
В момента се извършват дейности по поставяне на отводнителния колектор, производството на нови стоманобетонни пътни панели и полагането на торкрет бетон при опорите. Предстои монтиране на ограничителните системи и полагане на пътната маркировка.
По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) движението в ремонтирания участък се очаква да бъде възстановено в двете посоки на 18 декември. Това означава, че по време на коледните и новогодишни празници всички превозни средства ще могат да преминават свободно и безопасно.
Следващият етап от ремонта ще започне на 8 януари 2026 г., когато ще се работи по следващите 320 метра в платното за България.
Дейностите на моста се извършват ежедневно през светлата част на денонощието, като се осигурява двупосочно движение в платното, в което не се работи.
АПИ призовава шофьорите да спазват ограниченията за допустими превозни средства и въведената скорост от 20 км/ч. Извънгабаритни автомобили могат да нанесат щети на вече ремонтираните участъци и да предизвикат допълнителни непланирани работи.
Актуална информация за ремонтните дейности е публикувана в секцията "Информация за ремонта на Дунав мост" на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура".
