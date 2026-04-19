Инцидент с трактор и мотоциклетист е възникнал в русенската местност "Хаджигенова чешма", съобщиха от ОД на МВР - Русе. Инцидентът е станал вчера около 18:40 часа.

Трактор с прикачен култиватор, управляван от 58-годишен мъж, при разминаване е блъснал с теглената техника престояващ мотоциклет. В резултат на удара 45-годишният мотоциклетист е паднал извън пътното платно и е получил контузия на подбедрицата, отказал е хоспитализация.

Пробите за алкохол на участниците са отрицателни. Произшествието е документирано от екип на пътна полиция.