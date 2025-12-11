Мразовита сутрин в Русе, после ще се стопли
©
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 5°, съобщава НИМГ.
По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още по темата
/
Облачно в Русе
07.12
Още от категорията
/
Танцьори от русенския клуб "Нашенци" превърнаха популярните туристически дестинации в Румъния в сцена на българския фолклор
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци изпълниха центъра на града, за да изразят своето недоволс...
19:18 / 10.12.2025
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община...
15:54 / 10.12.2025
ВиК - Русе временно спира плащания заради въвеждането на еврото
13:46 / 10.12.2025
Русе стартира информационна кампания срещу HPV сред младежите
13:21 / 10.12.2025
Стабилизираха 30-годишния мъж след тежката катастрофа в Русе
12:36 / 10.12.2025
Над 90% от домакинствата в Русе вече имат достъп до интернет
12:07 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.