Мразовита утрин: Термометрите в Русе показват минус 5 градуса
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен северозападен вятър. Ще е студено с максимална температура на височина 1200 метра около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен западен вятър, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
