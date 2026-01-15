Мъгла и минусови температури тази сутрин в Русе
© НИМХ
Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад.
Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 9°.
Още по темата
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
14.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЖП линията между Русе и Горна Оряховица става военен коридор
22:58 / 14.01.2026
Радослав Росенов оглави спортния елит на Русе
21:32 / 14.01.2026
Арестуваха русенец за притежание на множество порнографски матери...
15:24 / 14.01.2026
Драгомир Драганов: Тази награда не е само лично постижение, а оце...
14:25 / 14.01.2026
АПИ: Ремонтът на Дунав мост при Русе продължава по график
12:58 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.