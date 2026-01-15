Мъгла и най-ниски за сутринта температури бяха отчетени днес в Свищов, Русе и Гоце Делчев. Температурите там паднаха до минус 5 и минус 4 градуса, съобщиха от НИМХ.Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад.Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, а в София - около 9°.