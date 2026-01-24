Мъгливо време и само 2 градуса за Русе днес
В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Кметът на Ценово д-р Петър Петров стана единственият кмет от Русенско с медал от министъра на отбраната Атанас Запрянов
200-евровата банкота се оказа доста проблемна
20:58 / 23.01.2026
Без електронни плащания на данъци и такси до 25 януари в Русе
20:38 / 23.01.2026
Какво свърши Община Русе през изминалата седмица?
15:21 / 23.01.2026
Иван Белчев: Бавната обработка на пътищата в Русе поставя хората ...
13:32 / 23.01.2026
Част от Русенско остава без ток заради ремонтни дейности
11:42 / 23.01.2026
Съдът в Русе подкрепи програмната акредитация на специалност "Пра...
11:13 / 23.01.2026
