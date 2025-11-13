Мъгливо време в Русе днес
©
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.
Сутринта на места по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още от категорията
/
Представители на Младежкия център "Васил Левски" – Тараклия, Молдова, посетиха Младежкия дом в Русе
11.11
Ваканционно селище с над 30 къщи, паркоместа и детски площадки ще се изгради в лесопарк "Липник"
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Илияна Йотова идва днес в Русе
11:23 / 12.11.2025
Глоба от 700 лева за мъж, обиждал полицай пред нощен клуб в Русе
11:17 / 12.11.2025
Каталогът на 10-то Международно биенале "Изкуството на миниатюрат...
10:26 / 12.11.2025
Слънчево през днешния ден, температурите до 12 градуса в Русе
08:42 / 12.11.2025
Шахматен турнир събра три поколения играчи в Русе
19:06 / 11.11.2025
Млад мъж си позволи да шофира пиян "Мерцедес" на бул. "Христо Бот...
18:20 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.