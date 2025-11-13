Днес сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще бъде предимно слънчево, но на много места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°, сочи прогнозата на НИМХ.В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.Сутринта на места по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.