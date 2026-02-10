Вчера в Русе е подаден сигнал за мъж, пострадал при нападение, съобщиха от ОД на МВР - Русе. Около 19:45 часа на телефон 112 е получен сигнал за мъж, забелязан да седи на улица в квартал "Дружба". На място е изпратен полицейски патрул на Първо РУ.При проверката е установено, че пострадалият е 43-годишен русенец. Той е обяснил, че по-рано същия ден, около 18:00 часа, е бил ударен от двама мъже в района на заведение на автобусна спирка в същия квартал. В резултат на инцидента мъжът е получил травма на единия глезен.Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ "Канев" със счупване в областта на глезена, където му е оказана медицинска помощ.По случая е образувано досъдебно производство, а разследването за изясняване на всички обстоятелства продължава.