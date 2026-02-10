Мъж е с травма след нападение на автобусна спирка в Русе
©
При проверката е установено, че пострадалият е 43-годишен русенец. Той е обяснил, че по-рано същия ден, около 18:00 часа, е бил ударен от двама мъже в района на заведение на автобусна спирка в същия квартал. В резултат на инцидента мъжът е получил травма на единия глезен.
Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ "Канев" със счупване в областта на глезена, където му е оказана медицинска помощ.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването за изясняване на всички обстоятелства продължава.
Още от категорията
/
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници при опит да напуснат страната
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопрод...
16:51 / 09.02.2026
Зам.-кметът Лазаров: Запълваме дупките от първия възможен момент,...
14:02 / 09.02.2026
Русе с нов Клиничен институт по регенеративна медицина и контрол ...
13:16 / 09.02.2026
Иван Белчев призова русенци на протест срещу придобиването на буф...
12:39 / 09.02.2026
Поредица от катастрофи с пострадали в Русе и Бяла през почивните ...
12:08 / 09.02.2026
Продължава спадът на заболелите от грип в Русенско
11:48 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.