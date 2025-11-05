Мъж е в болница, след като беше блъснат на пешеходна пътека в Русе
На 4 ноември 2025 г., около 17:20 ч., в Русе, на ул. "Филип Станиславов“ пред блок 403, при мокра пътна настилка и обозначена пешеходна пътека, лек автомобил "Тойота“, управляван от жена на 51 г., е блъснал пресичащ 42-годишен мъж.
Пострадалият е откаран за преглед, при който е установена фрактура в областта на раменна става. На място е извършен оглед и е образувано досъдебно производство по случая.
Не е установена употреба на алкохол. Това съобщава ОДМВР - Русе.
