Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в кв. "Чародейка“ вчера вечерта.На 4 ноември 2025 г., около 17:20 ч., в Русе, на ул. "Филип Станиславов“ пред блок 403, при мокра пътна настилка и обозначена пешеходна пътека, лек автомобил "Тойота“, управляван от жена на 51 г., е блъснал пресичащ 42-годишен мъж.Пострадалият е откаран за преглед, при който е установена фрактура в областта на раменна става. На място е извършен оглед и е образувано досъдебно производство по случая.Не е установена употреба на алкохол. Това съобщава ОДМВР - Русе.