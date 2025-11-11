Мъж и жена пострадаха при инцидент с газова бутилка в дом във Ветово
На място пожарникарите са установили, че при използване на туристическа газова бутилка се е получило изтичане на газ, който се е възпламенил в помещението.
При инцидента са пострадали двама души – мъж на 62 години и жена на 76 години, които са получили изгаряния и са транспортирани за лечение в русенска болница. Вследствие на възпламеняването са нанесени материални щети по мебели, шкафове и тавана на помещението.
Причината за инцидента най-вероятно е неправилно използване на нагревателния уред, съобщи полицията.
