Нарушение на заповед за защита от домашно насилие. За това съобщи полицията в Русе.34-годишен мъж от Русе е бил задържан от полицията вчера, след сигнал, за нарушаване от негова страна на съдебна заповед за защита, забраняваща му да приближава жилището на майка си.Мъжът влязъл в имота на жената под претекст да вземе лични вещи, след което отправял обиди, блъскал и хвърлял предмети. Служителите на реда са го отвели в полицията - задържан е със заповед по ЗМВР, а по случая срещу него е образувано бързо производство по чл. 296, ал. 1 от НК.