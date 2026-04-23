Тази нощ в ОДМВР – Русе е постъпил сигнал от УМБАЛ "Канев“ за приет в спешното отделение мъж, за когото установили, че е пострадал след побой.

На място е изпратен полицейски екип, който е изяснил, че лицето е на 32-години от село в област Русе. Според първоначално събраната информация - по негови данни, по-рано същата вечер в града е бил нападнат от двама мъже, които му нанесли побой и му отнели вещи.

Той е настанен за лечение в отделение на болницата с фрактура и други травми. Случаят е предаден на разследващите, като е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ и са предприети необходимите действия за изясняването му и установяване на извършителите.