Мъж пострада при катастрофа край Бяла
По време на движение лек автомобил "Фолксваген Туарег" е напуснал пътното платно вляво по посока на движението и се е ударил в крайпътно дърво. При произшествието е пострадал водачът на автомобила – мъж на 36 години.
Пострадалият е транспортиран и прегледан във ФСМП – гр. Бяла, след което е освободен за домашно лечение. Установена му е лека телесна повреда, изразяваща се в охлузно-контузна рана в областта на главата.
На място е извършена проверка за употреба на алкохол чрез техническо средство, при която е отчетена стойност над 0,5 промила в издишания въздух. На водача е издаден талон за медицинско изследване.
Произшествието е обработено от служители на РУ - Бяла и е документирано по административен ред.
