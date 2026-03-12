Мъж е пострадал, след като се е опитал да изгаси горящ автомобил в Русе, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населенито" (ГДПБЗН).Сигналът за инцидента е получен в 15:59 часа на 11 март 2026 г. в оперативния център на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе. На място е изпратен един противопожарен автомобил от Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе.При опита си да потуши горящия автомобил гражданинът е получил изгаряния.Причините за възникването на пожара се изясняват.