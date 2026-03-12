Мъж пострада при опит да изгаси горящ автомобил в Русе
©
Сигналът за инцидента е получен в 15:59 часа на 11 март 2026 г. в оперативния център на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе. На място е изпратен един противопожарен автомобил от Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Русе.
При опита си да потуши горящия автомобил гражданинът е получил изгаряния.
Причините за възникването на пожара се изясняват.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След започването на ремонта на Дунав мост при Русе: Областният уп...
17:05 / 11.03.2026
Започва раздаването на хранителни пакети на нуждаещите се домакин...
16:42 / 11.03.2026
17-годишно момиче открадна котка край Русе, полицията я върна на ...
12:30 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.