Около 00:50 ч. на 12 октомври автомобил е самокатастрофирал на кръстовището между бул. "Липник“ и бул. "България“ в гр. Русе, съобщиха от местното ОДМВР.След получен сигнал на място е пристигнал екип на "Пътна полиция" - Русе, който е установил, че причинел на ПТП-то е 44-годишен водач на лек автомобил.Мъжът е отказал проверка с техническо средство и е съпроводен до болнично заведение, където е направено кръвно изследване. Анализът на пробата е отчел 4,17 промила алкохол.Образувано е досъдебно производство.