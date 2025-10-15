ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж с над 4 промила алкохол в кръвта катастрофира в Русе
©
След получен сигнал на място е пристигнал екип на "Пътна полиция" - Русе, който е установил, че причинел на ПТП-то е 44-годишен водач на лек автомобил.
Мъжът е отказал проверка с техническо средство и е съпроводен до болнично заведение, където е направено кръвно изследване. Анализът на пробата е отчел 4,17 промила алкохол.
Образувано е досъдебно производство.
Още по темата
/
Критично остава състоянието на 16-годишното момче, умишлено прегазено от пастрока си в Русенско
24.07
След тежка катастрофа в Русе: Жена е с контузия на главата и ръката, след като се преобърна по таван с колата си
07.07
Още от категорията
/
Пенчо Милков обсъди с ръководството на Siemens и Русенския университет нови посоки за сътрудничество в областта на иновациите и сигурността
14.10
Драгомир Драганов: Общините са сърцето на демокрацията, защото са най-близкото ниво на власт до хората
12.10
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Колко глоби отнесоха русенците за нарушения по пътищата за първит...
16:00 / 14.10.2025
Село Николово остава в бедственото положение: Възможна е и евакуа...
15:25 / 14.10.2025
Горящ хладилник вдигна накрак пожарната в Сливо поле
12:42 / 14.10.2025
Пенчо Милков обсъди с ръководството на Siemens и Русенския универ...
11:10 / 14.10.2025
Язовирът в Лесопарк "Липник" остава под непрекъснато наблюдение
10:39 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.