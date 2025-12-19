Мъж загина при пожар в Русе
Около 10:31 часа в РДПБЗН - Русе е постъпил сигнал за пожар в апартамент на висок етаж в жилищна сграда. Незабавно към мястото са се насочили екипи на Първа РСПБЗН с две пожарни и оперативен автомобил, както и полицейски служители от Първо РУ.
По-късно е пристигнал и екип на спешна помощ. При пристигане на екипите е установено, че пожарът е обхванал цялото жилище и е имало силно задимяване в стълбищната клетка.
Предприети са действия по евакуация и информиране на живущите във входа за опасната обстановка. След потушаването на пожара в една от стаите е открито овъглено тяло на мъж, за когото се предполага, че е собственик на апартамента.
Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около настъпилата смърт се изясняват, като по случая се провеждат процесуално-следствени действия от полицията и експертите на РДПБЗН.
Като предпазна мярка един от огнеборците е отведен за превантивен преглед в болница, но след това е освободен и се е върнал на дежурство.
