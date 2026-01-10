НИМХ: Внимание, поледица! За Русе е обявена втора степен на опасност
Днес ще бъде облачно с валежи. Сутринта на много места, главно в Западна и Южна България ще вали дъжд и сняг и в Северозападна България, високите полета на Югозападна и районите около Средна Гора ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и дъждът ще започне да преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.
В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
