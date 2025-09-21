Новини
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
Автор: Вилислава Ветренска 08:29Коментари (0)9
©
Днес ще бъде слънчево. Преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°, за Русе – 31 градуса.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала, съобщават от НИМХ.

През първите дни от новата седмица ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност.

В сряда ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните - между 27° и 32°.

В четвъртък и петък с ориентиране и усилване на вятъра от североизток дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

В събота вятърът ще отслабне, но ще се задържи предимно облачно, на много места в западната половина от страната ще има и валежи.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
