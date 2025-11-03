На 11 сигнала е реагирала пожарната в Русе само за уикенда
©
Пожари без материални щети. Гасили са няколко пожара, възникнали в сухи треви, храсти и листна маса, както и в отпадъци в районите на Русе, Сливо поле, Бръшлен, Ветово. В нито един от случаите няма пострадали или сериозни материални щети. Причините – основно небрежност при боравене с открит огън.
Сигнал за задимяване в хотелска сграда е вдигнал на крак екип на пожарната вчера сутринта. На 2 ноември около 10:47 ч. екип на Втора РСПБЗН – Русе е реагирал на сигнал за задимяване в коридор на хотелска част на адрес в русенския кв. "Здравец“. На място пожарникарите са изяснили, че е имало горене на кабели и на част от електрическа инсталация, което е било бързо ликвидирано от персонала. Имало е слабо задимяване, но без пострадали хора. Предприети са мерки за обезопасяване и проветряване на помещенията. Предполага се, че инцидентът е бил причинен от късо съединение.
Техническа помощ, за премахване на опасно дърво, са оказали служителите на пожарната вчера сутринта. Екип спасители от ССОД е изпратен да отстрани дърво, което е представлявало опасност за движението, по пътя между с. Ястребово и гр. Ветово.
Техническа помощ след ПТП е оказал екип на пожарната от Сливо поле тази нощ. Между 22:42 и 01:30 часа, екип от РСПБЗН – Сливо поле е оказал съдействие при тежката катастрофа на пътя между гр. Сливо поле и с. Ряхово. Пожарникарите са извършили дейности по обезопасяване на мястото и изваждане на пострадалите с помощта на хидравлични инструменти. Вследствие на катастрофата е имало и локално запалване в двигателния отсек на автомобила, което незабавно е потушено с уредба за бързо действие. На място е имало също и екипи на ЦСМП и пътна полиция. Медиците са констатирали смъртта на едното лице, а другото е транспортирано до УМБАЛ "Канев“ – Русе с тежки наранявания.
Още от категорията
/
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пенчо Милков: Незаконните тръби, които се изливат в язовира в Ник...
17:20 / 02.11.2025
В русенско село възраждат 100-годишна традиция
09:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.