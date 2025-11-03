През периода 31 октомври – 2 ноември пожарните екипи в област Русе са реагирали на общо 11 сигнала, съобщиха от полицията в Русе.Пожари без материални щети. Гасили са няколко пожара, възникнали в сухи треви, храсти и листна маса, както и в отпадъци в районите на Русе, Сливо поле, Бръшлен, Ветово. В нито един от случаите няма пострадали или сериозни материални щети. Причините – основно небрежност при боравене с открит огън.Сигнал за задимяване в хотелска сграда е вдигнал на крак екип на пожарната вчера сутринта. На 2 ноември около 10:47 ч. екип на Втора РСПБЗН – Русе е реагирал на сигнал за задимяване в коридор на хотелска част на адрес в русенския кв. "Здравец“. На място пожарникарите са изяснили, че е имало горене на кабели и на част от електрическа инсталация, което е било бързо ликвидирано от персонала. Имало е слабо задимяване, но без пострадали хора. Предприети са мерки за обезопасяване и проветряване на помещенията. Предполага се, че инцидентът е бил причинен от късо съединение.Техническа помощ, за премахване на опасно дърво, са оказали служителите на пожарната вчера сутринта. Екип спасители от ССОД е изпратен да отстрани дърво, което е представлявало опасност за движението, по пътя между с. Ястребово и гр. Ветово.Техническа помощ след ПТП е оказал екип на пожарната от Сливо поле тази нощ. Между 22:42 и 01:30 часа, екип от РСПБЗН – Сливо поле е оказал съдействие при тежката катастрофа на пътя между гр. Сливо поле и с. Ряхово. Пожарникарите са извършили дейности по обезопасяване на мястото и изваждане на пострадалите с помощта на хидравлични инструменти. Вследствие на катастрофата е имало и локално запалване в двигателния отсек на автомобила, което незабавно е потушено с уредба за бързо действие. На място е имало също и екипи на ЦСМП и пътна полиция. Медиците са констатирали смъртта на едното лице, а другото е транспортирано до УМБАЛ "Канев“ – Русе с тежки наранявания.