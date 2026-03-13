Програмата на 65-ото издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни“ в дните 14 и 15 март предлага на публиката интензивно преживяване, съчетаващо новаторски изложби и мащабни концерти със световни солисти.На 14 март /събота/ в 18 ч. в Художествена галерия – Русе ще бъде представена изложба на произведенията, участвали в конкурса за съвременни визуални изкуства, който всяка година съпътства музикалната програма. Тази година темата на творбите е "Dissonances“, които интерпретират темата за дисонанса като творческо напрежение и сблъсък на идеи – концепция, която пряко кореспондира с музикалната философия на фестивала.Вечерта продължава от 19 ч. в Голямата зала на Доходното здание с концерта на струнен квартет "Фрош“ и испанския китарист Мигел Трапага Санчес, който предизвика значителен интерес у публиката. Програмата е наситена с южен дух и виртуозност, включвайки емблематичния Квинтет "Фанданго“ от Луиджи Бокерини, шедьоври за соло китара от Исак Албениц и вълнуващия цикъл "Четирите сезона на Буенос Айрес“ от Астор Пиацола.В неделния ден ще бъде поставен акцент върху местната идентичност и голямата симфонична сцена. В 18 ч. в Художествената галерия се открива изложбата на художничката, музикант и поет Гергана Попова. Използвайки различни техники на рисуване и нестандартни материали, тя вплита в едно философия, фолклор и религия. Творбите ѝ акцентират върху симбиозата между музика, поезия и изобразително изкуство, която самата Попова носи в себе си.Кулминацията на уикенда ще бъде концертът на един от най-ярките представители на музикалната култура на Балканите - Румънския национален симфоничен оркестър. Фестивалната публика ще се докосне до завладяваща програма, която ще бъде представена премиерно едва ден по-рано в румънския храм на музиката и културата – Атенеумът в Букурещ. Под палката на най-значимия румънски диригент Кристиан Мандеал ще бъдат и двама от най-търсените солисти на нашето време – цигуларят Светлин Русев и виолончелистът Юлиан Щекел.В програмата са включени "Потапяне“ от А. Петраке, величественият Двоен концерт за цигулка и виолончело от Йоханес Брамс и Симфония №8 от Антонин Дворжак.Фестивалът "Мартенски музикални дни“ се финансира от Община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба "Нисово“, Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите "Дунав плаза“, "Космополитън“ и "Адео“.За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ "Проф. Веселин Стоянов“, Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП "Русе арт“, Посолство на Испания, Посолство на Държавата Израел. Медийни партньори, предаващи духа на фестивала, са БНР, БНТ, БТА, Live 7 TV, Радио Русе, както и редица местни, регионални и национални електронни и печатни издания.