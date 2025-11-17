Започна приемът на номинации за тазгодишната анкета Спортист на годината. Събитието, което се организира от Община Русе и вестник "Утро“, ще се проведе на 14 януари.Отличените спортисти за 2025 г. ще се състезават в 4 категории.Номинациите традиционно се предлагат от спортните клубове, като след това медиите гласуват за своите Топ 10. Тази година крайният срок за депозиране на предложения за наградата е 22 ноември.Клубовете следва да изпратят заслужилите според тях спортисти на имейл utro@utroruse.com .По време на тържествената церемония ще бъдат връчени престижните спортни отличия в категориите за най-добър спортист, отбор, треньор и приложник. Критериите, според които ще се гласува за атлетите, са техните успехи съответно в олимпийски, световни, европейски, балкански и републикански първенства, съобщи общината.