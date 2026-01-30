На 2 февруари ще се възобнови учебният процес в ремонтираната сграда на ДГ "Зора"
©
Обновяването включва подмяна на дограма, поставяне на външна и вътрешна топлоизолация на сградата, изграждане на соларна инсталация за собствени нужди, въвеждане на нова енергоспестяваща отоплителна инсталация, както и боядисване на стени и тавани.
След приключване на проекта, бе извършен допълнителен ремонт, включващ подмяна на подови настилки и мебели, монтаж на нови щори във всички помещения. Тези дейности бяха реализирани със средства от бюджета на детската градина и със съдействието на Община Русе.
В ДГ "Зора“ функционират общо пет групи – четири масови и една група за деца със специални образователни потребности, в която се обучават 17 деца. По време на ремонта децата бяха разпределени в сборни групи в ДГ "Пролет" и ДГ "Детелина".
Дейностите бяха реализирани по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Зора“, които се финансират от Националния доверителен еко фонд и Община Русе.
Още от категорията
/
Кризисната трапезария към БЧК в Русе се нуждае от хранителни продукти, за да продължи да се грижи за бездомните хора в града
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жълт код за опасно време в Русе: Кметът Милков призова шофьорите ...
20:04 / 29.01.2026
Акцентите от редовното заседание на общинския съвет в Русе
18:53 / 29.01.2026
Русе вече разполага с автоматични външни дефибрилатори
15:44 / 29.01.2026
82-годишен шофьор пострада тежко при челен удар на входа на Черве...
14:31 / 29.01.2026
Пенчо Милков: Летище Русе може да приема самолети до 75 пътници
13:03 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.