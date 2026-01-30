Приключиха ремонтните дейности в ДГ "Зора“ в Русе. От 2 февруари всички групи ще бъдат преместени в обновената сграда на детската градина, където учебно-възпитателният процес ще се осъществява при подобрени материални и технически условия.Обновяването включва подмяна на дограма, поставяне на външна и вътрешна топлоизолация на сградата, изграждане на соларна инсталация за собствени нужди, въвеждане на нова енергоспестяваща отоплителна инсталация, както и боядисване на стени и тавани.След приключване на проекта, бе извършен допълнителен ремонт, включващ подмяна на подови настилки и мебели, монтаж на нови щори във всички помещения. Тези дейности бяха реализирани със средства от бюджета на детската градина и със съдействието на Община Русе.В ДГ "Зора“ функционират общо пет групи – четири масови и една група за деца със специални образователни потребности, в която се обучават 17 деца. По време на ремонта децата бяха разпределени в сборни групи в ДГ "Пролет" и ДГ "Детелина".Дейностите бяха реализирани по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Зора“, които се финансират от Националния доверителен еко фонд и Община Русе.