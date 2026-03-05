На 6 март ще се извършват дейности по почистване на бул. "Цар Освободител"
Дейностите ще се осъществяват със специализирана техника през деня. С цел осигуряване на възможност за ефективно и безпрепятствено изпълнение на планираните дейности, се отправя молба към живеещите и преминаващите в района да не паркират автомобилите си върху платното за движение по протежение на булеварда през целия ден.
Община Русе апелира към гражданите да проявят разбиране и съдействие, за да може почистването да бъде извършено бързо и качествено.
